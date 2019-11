Le 15 auto con le spese di manutenzione e riparazione più alte

Quando si acquista un'auto, volendo essere previdenti, sarebbe saggio valutare anche la stima di quelli che saranno i costi di manutenzione ordinaria del veicolo.

A volte il costo di manutenzione e riparazione è tutto sommato accettabile, ma esistono dei veicoli che è bene tenere con grandissima cura: pena il dover pagare un salasso. Motor1 ha stillato una lista dei quindici veicoli più costosi di tutti da riparare, sulla base dei dati del portale Your Mechanic.

Al quindicesimo posto troviamo la Volkswagen Passat, mantenere questo veicolo per dieci anni richiederà alle nostre tasche una media di 11.700$. Non proprio una spesa modesta. Ma c'è di molto peggio.

Al quattordicesimo posto troviamo infatti la Subaru Forester, con una spesa media per i suoi proprietari spalmata in un periodo di 10 anni di 12.400$. Subito dopo c'è la Ford Mustang, l'americana per eccellenza. Le spese di gestione e manutenzione si aggirano sui 12.550$. Con un'Acura TL (1996-2014) il costo sale a 12.600$. Stessa identica cifra anche per la Chevrolet Impala. Nel primo gradino della top 10 si posiziona un minivan, il Dodge Gran Caravan: mantenerne uno per un decennio costa 12.700$.

Con la Mercedes C63 AMG S iniziamo ad addentrarci nei brand ad alte prestazioni (e costi): 12.800$. In ottava posizione troviamo un'altra tedesca, l'Audi A4 che si avvicina pericolosamente alla soglia dei 13mila, con i suoi 12.950$.

In settima posizione c'è la Porsche 718 boxter, che porta il costo di manutenzione ad un impressionante 13.700$ su un periodo di un decennio. Stessa identica cifra anche per l'Audi A4 All Road.

Meno scontata la quinta posizione, perché troviamo una Infiniti Q45, con un'astronomico costo di manutenzione e riparazione di 13.900$ su dieci anni. Per gli amanti delle lussuose americane non ci sono buone notizie: possedere una Lincoln MKS vi costerà 14.600$.

Infine, podio tutto tedesco e con ben due BMW: le BMW M4 e 640i, con un costo decennale, rispettivamente, di 14.900$ e 15.700$.

Ma la regina delle succhia-soldi è la Porsche 911, con una spesa di manutenzione poco sotto ai 20.000$. Si parla di 19.960$, con oltre 3.000$ richiesti solamente per la manutenzione dei freni.