15 auto elettriche da comprare nel 2020: dalla Tesla Model 3 alla Renault Zoe

AutoTrader ha intervistato Robert Llewellyn del FullyChargedShow per chiedergli: quali sono le auto elettriche da comprare in questo 2020? Andiamo a scoprire le sue 15 scelte.

Llewellyn è partito dalla Volkswagen ID.3, auto simbolo di questo 2020 che sta però avendo qualche problema software. Quando sarà pronta però, la vettura darà il via alla famiglia ID elettrica di VW, sarà insomma l'inizio di una nuova era. Un'auto piena di tecnologia, proprio come la nuova Honda E, piena zeppa di display all'interno dell'abitacolo e con telecamere retrovisori.

Impossibile poi non nominare la nuova Peugeot e-208, un modello che nella sua variante tradizionale ha inoltre vinto come Auto dell'Anno 2020. Non manca neppure l'ottima Opel Corsa-e, arrivata sul mercato a gennaio, mentre in città dominano la Volkswagen e-up! e la Skoda Citigo e-iV. Sempre mantenendo ridotte le dimensioni, Llewellyn ha citato la prossima Renault Twingo ZE e la Renault Zoe, dando spazio anche alla Nissan LEAF aggiornata appena lo scorso anno.

In ambito SUV, da non perdere la DS3 Crossback e-Tense e la Mercedes-Benz EQC, anche se molto costosa. Più abbordabile invece la Hyundai Kona Electric, dal rapporto qualità/prezzo eccezionale, mentre il top del comfort spetta alla Kia e-Niro. Llewellyn ha anche scherzato sul fatto di aver fatto di tutto pur di non diventare un Tesla Fanboy, la Tesla Model 3 però è forse la migliore elettrica che abbia guidato, compatta il giusto rispetto alle enormi (secondo lui) Model S e Model Y. Per le alte prestazioni invece la Porsche Taycan ha poche rivali. Siete d'accordo con Llewellyn, avreste aggiunto qualche altro modello alla lista?