Il 15 aprile si torna alle gomme estive: niente più gomme invernali fino al 15 ottobre

Per gli appassionati di motori sta per tornare il periodo migliore dell'anno: primavera significa tradizionalmente cambio gomme, dal prossimo 15 aprile 2023 infatti potremo montare (anzi dovremo!) di nuovo gomme estive sulle nostre auto.

Chi utilizza gomme quattro stagioni sulla propria vettura ovviamente non ha di che preoccuparsi, chi invece effettua il cambio ogni 15 ottobre e ogni 15 aprile può smontare le gomme invernali e tornare a quelle estive, che assicurano prestazioni massime con le alte temperature (il cambio è previsto dalla legge, abbiamo in ogni caso un mese di tempo per metterci in regola).

Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, ci ha ricordato come il cambio pneumatici sia in realtà un momento importante anche per valutare lo stato d'usura del battistrada oppure verificare la presenza di danni e tagli, sia sulle invernali che stiamo per smontare che sulle estive, nel caso in cui queste non fossero nuove. Inoltre è l'occasione perfetta per portare i pneumatici alla giusta pressione, fare un controllo a convergenza ed equilibratura. Ricordiamo del resto che pneumatici eccessivamente sgonfi possono aumentare il consumo di carburante e diminuire il grip in strada, diventando più instabili (se avete dei dubbi: perché è importante alternare gomme invernali ed estive).

Anche se le gomme quattro stagioni piacciono a un numero sempre maggiore di italiani, delle gomme pensate esclusivamente per l'estate riducono gli spazi di frenata e ottimizzano i consumi con le alte temperature. Il momento del cambio gomma dunque può essere sfruttato per un check completo ai nostri pneumatici, che sono una parte fondamentale della vettura da cui dipende buona parte della nostra sicurezza.