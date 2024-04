Dal 15 aprile 2024 torna l'obbligo di montare gomme estive o quattro stagioni

Ci siamo ormai addentrati nel mese di aprile, la primavera finalmente esplode, le giornate si allungano, le temperature si alzano, gli amanti delle quattro ruote però aspettano una sola cosa: poter montare di nuovo gomme estive sulle loro auto.

Dal 15 aprile 2024 sarà infatti possibile montare di nuovo gomme estive sulle proprie vetture, un’operazione che in cambio di qualche ora dal gommista ci permette di avere prestazioni migliori e consumi ridotti sul caldo asfalto primaverile ed estivo. Ovviamente il cambio non è rivolto a chi ha già deciso di montare per tutto l’anno pneumatici quattro stagioni, adatti a ogni evenienza. In passato vi abbiamo già parlato dell’importanza di alternare gomme estive e invernali, così da avere prestazioni massime in ogni stagione, molto però dipende anche dalla zona in cui vivete e dalle strade che percorrete, per molti utenti là fuori una buona gomma quattro stagioni è più che sufficiente.

Se conoscete già le dimensioni degli pneumatici che vi servono ma avete ancora le idee confuse sui modelli disponibili, GommaDiretto.it potrebbe darvi una mano nella scelta, non dovete fare altro che inserire sul sito larghezza, altezza e diametro della gomma. Il portale vi permette di cercare fra le sole gomme estive oppure fra quelle quattro stagioni, del resto potreste sempre decidere di passare a pneumatici tuttofare con il cambio primaverile 2024.

Ovviamente, come consuetudine, la data del 15 aprile è una “data di inizio”, da allora avete un mese di tempo per dotare la vostra autovettura di pneumatici adeguati alla stagione, dunque il cambio andrà effettuato entro il 15 maggio. Il 15 ottobre 2024, invece, ci risentiremo per un nuovo cambio invernale.

