Alle 14:00 la nuova MBUX Hyperscreen di Mercedes: come seguire la diretta

Disegnare un veicolo è un processo estremamente complicato, che deve soddisfare i desideri dei clienti senza calcare troppo la mano sull’ingegneria. All’esterno ma ancor di più all’interno, a tal proposito oggi è il giorno della nuova MBUX Hyperscreen Mercedes.

Disegnare un veicolo all’interno, progettare un abitacolo, è forse uno dei passaggi fra i più complicati dell’industria automotive contemporanea, poiché bisogna integrare tutti i nuovi elementi tecnologici disponibili in modo semplice e accattivante, così da attirare i nuovi utenti. Mercedes ha già da qualche anno cambiato volto al mercato, presentando un sistema brevettato e riconoscibile chiamato MBUX.

Un abitacolo davvero unico, estremamente tecnologico, che oggi si rinnova ulteriormente grazie a MBUX Hyperscreen, la nuova versione che vedremo sulle Mercedes di prossima generazione. La presentazione ufficiale, in tempo di COVID-19, avverrà oggi 7 gennaio 2021 alle ore 14:00 in live streaming (cliccate qui per seguire la diretta streaming), mentre avremo un ulteriore assaggio virtuale dell’abitacolo con uno showcase live direttamente dal CES 2021 di Las Vegas il prossimo 11 gennaio.

In realtà sul web esiste già qualche immagine non ufficiale della nuova plancia tedesca, trovate infatti una foto a bassa risoluzione in basso. Rispetto al passato, il marchio della stella a tre punte dovrebbe aver migliorato gli schermi principali presenti sulla plancia, implementando un design differente e meno “netto”, con un mega schermo al posto dei due presenti in precedenza - che dovrebbe arrivare anche su lato passeggero, qualcosa di simile a ciò che abbiamo visto più o meno sulla nuova Porsche Taycan.