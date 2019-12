A 130 km/h fra le strade di Chicago con un Ford Shelby F-150: l'incidente è da film

Unire un potente motore alla guida pericolosa è un mix che non dovrebbe mai avvenire, lo ha imparato a care spese il proprietario di un pick-up Ford Shelby F-150, che ha causato una serie di danni e disastri in un quartiere di Chicago.

Questo il racconto della polizia di Chicago: il proprietario di uno scintillante Shelby F-150 di colore rosso (con righe sportive bianche) avrebbe avuto un incidente attorno alle 20:30 di martedì scorso su West Diversey Avenue andando a una velocità vicina ai 130 km/h. Una quota assurda per la strada percorsa, dove c'erano case e altre auto parcheggiate sui lati, infatti lo schianto ha generato una forza pazzesca che ha causato una marea di danni.

L’F-150 ha scaraventato diverse auto al di là dei recinti, nello specifico parliamo di una Pontiac G6, una Chevrolet Cruze e una Toyota Yaris come si può vedere dalle immagini (le foto sono state scattate da John-Rhys Garcia, che abita proprio nella strada dell’incidente). Lo stesso pick-up è stato scaraventato in aria quando ha colpito le altre auto parcheggiate, ribaltandosi prima di tornare a terra. Un testimone avrebbe raccontato: “Sembrava quasi che volesse colpire le altre auto intenzionalmente, è stato scioccante, come trovarsi all’interno di un film”.

Può sembrare strano ma il conducente del pick-up è uscito dalla vettura con le sue stesse gambe, scappando e nascondendosi dalla polizia - non sappiamo se solo per aver causato l'incidente o per altri motivi. L’uomo è stato rintracciato poco dopo e arrestato. Ha causato il tutto con uno Shelby F-150 con motore V8 da 5.0 litri, in grado di produrre 395 CV - e chissà cosa sarebbe successo se fosse stata una variante Super Snake da 755 CV.