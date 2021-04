Il 12 aprile arriva la nuova Citroen C5, anche Plug-in Hybrid: il video teaser

Il prossimo 12 aprile vedremo finalmente la nuova e ridisegnata Citroen C5. La società francese non ha diffuso molte informazioni a riguardo, ha però pubblicato un primo video teaser della vettura.

La Citroen C5 promette di mescolare con sapienza diversi segmenti, abbiamo infatti caratteristiche prese dal mondo dei crossover, altre da quello delle Station Wagon e altre ancora da quello delle hatchback. A caratterizzare questa nuova generazione, come si evince dal video teaser, saranno soprattutto nuovi fari LED, presenti sia all’anteriore che al posteriore.



Pur non avendo tantissime informazioni ufficiali, la Citroen C5 dovrebbe avere la piattaforma EMP2 come base, la stessa della Peugeot 508. Con la sorella del leone potrebbe anche condividere i motori, con diesel da 1.5 e 2.0 litri con potenze che vanno dai 131 CV/96 kW ai 177 CV/130 kW, un benzina 1.6 litri PureTech da 181 CV/133 kW e 224 CV/165 kW.



La line-up dovrebbe prevedere anche una variante Plug-in Hybrid con un motore turbo da 1.6 litri a 4 cilindri affiancato a un propulsore elettrico e una piccola batteria da 11,8 kWh. Con questa variante la potenza dovrebbe arrivare a 225 CV/165 kW, con un’autonomia fino a 54 km in Full Electric. Vi ricordiamo che l’attuale line-up Citroen prevede anche auto totalmente elettriche, pensiamo alla Citroen C4 (qui il test autonomia nel mondo reale) e la mini car Citroen Ami.