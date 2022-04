A 110 km/h in autostrada si risparmia fino al 20% di carburante

Prima dell'avvento delle auto elettriche, che in autostrada a 130 km/h fanno registrare consumi mediamente molto alti, non ci siamo mai posti il problema di ridurre la velocità con le auto termiche. Ebbene scendere a 110 km/h può farci risparmiare fra il 15% e il 20% di carburante.

Con queste cifre federMobilità ha invitato gli automobilisti a rallentare in autostrada, un "esempio di comportamento che in questo momento aiuterebbe il Paese, l'ambiente e anche le tasche degli utenti". L'associazione ha sottolineato che singoli cittadini e istituzioni possono, con piccoli gesti quotidiani "volontari e consapevoli", attuare importanti cambiamenti nel Paese, "cambiamenti che da tempo l'ambiente ci chiede a gran voce".

Secondo federMobilità, per inquinare e consumare meno carburante non c'è bisogno di aspettare un'elettrificazione completa del parco auto, si può iniziare già dal ridurre la velocità in autostrada, dunque cambiando alcune delle nostre classiche abitudini alla guida. Di certo chiunque sa che abbassando la velocità massima in autostrada diminuiscono i consumi, è un principio che vale con le elettriche come con le termiche, e in un periodo di caro carburanti come quello che stiamo vivendo (esteso il taglio delle accise su benzina e diesel) potrebbe non essere un male abbassare il ritmo con la nostra auto a benzina o diesel.

Per risparmiare possiamo sempre seguire uno stile di guida ad hoc, come vi abbiamo raccontato nell'articolo Il nostro stile di guida può abbassare il prezzo della benzina?.