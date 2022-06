Le 110 auto più vendute al mondo nel 2021: Tesla nella Top 10 per la prima volta

Tesla ha iniziato il 2022 in modalità razzo, è infatti la società che ha venduto più auto elettriche nel mondo nel Q1 2022. Anche il 2021 però è stato assolutamente da incorniciare per Elon Musk, almeno secondo i dati raccolti da Car Industry Analysis, che ha analizzato 106 mercati nel mondo e coperto il 99,32% dello share totale.

La classifica è enorme e raccoglie le 110 auto più vendute in assoluto in tutto il mondo, con al primo posto il SUV Toyota RAV4/Wildlander, che fra l'altro verrà aggiornato nel 2023 (le novità del Toyota RAV4 2023 in Europa). Seconda si è piazzata un'altra vettura Toyota, ovvero la Corolla/Levin berlina. L'intera Top 6 è giapponese: abbiamo infatti la Honda CR-V/Breeze, la Nissan Sentra/Sylphy, la Toyota Camry e la Honda HR-V/XR-V/Vezel.



La prima vettura non-giapponese della Top 10 è l'americana Ford F-150, il pick-up bestseller, seguito da Toyota Hilux e - novità delle novità - dalla Tesla Model 3, cresciuta del 40% rispetto al 2020. È la prima volta che un modello di Elon Musk entra nella Top 10 delle auto più vendute nel mondo, un risultato eccezionale che potrebbe essere replicato nel 2022 - magari con due modelli, c'è la Model Y che sgomita. La Top 10 termina con la Honda Accord/Inspire, mentre all'undicesimo posto se ne sta la Honda Civic berlina, a conferma di un assoluto dominio giapponese ai vertici. In basso, nella galleria, trovate la lista completa fino al posto 110, buon divertimento.