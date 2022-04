Gli 11 brand che non hanno ancora un SUV a listino: presto però saranno meno

Negli ultimi anni la moda dei SUV e dei Crossover è diventata talmente dilagante che ormai quasi tutti i brand internazionali hanno almeno un veicolo di questo tipo a listino. Quasi, ma non tutti: ecco a voi gli ultimi 11 brand che ancora resistono, anche se alcuni cadranno a breve...

A raggiungere il club dei SUV/Crossover si sono aggiunte di recente Lotus e Smart. Lotus ha presentato il nuovo SUV elettrico Eletre, Smart invece ha lanciato il suo primo crossover #1, anche in questo caso 100% elettrico. Quali sono dunque i brand che ancora non hanno ceduto alla moda del momento? Ebbene in ordine alfabetico abbiamo (secondo i calcoli di Motor1.com) Abarth, Alpine, Bugatti, Chrysler, Ferrari, Lancia, Lucid, McLaren, Pagani, Polestar e RAM, anche se bisogna dire che alcuni di questi presto usciranno dalla lista.

Sappiamo infatti che Alpine ha intenzione di lanciare prossimamente il primo SUV della sua storia, inoltre Polestar sta lavorando al potente Polestar 3 e non solo. Infine Ferrari avrà molto presto il suo Purosangue in line-up. Chrysler potrebbe cedere in seguito alla presentazione del concept Airflow, mentre Abarth in un certo senso sta per lanciare il Fiat Pulse Abarth in Sud America. I brand che davvero non sembrano interessati a gettarsi nella mischia dei SUV sono al momento Bugatti, McLaren e Pagani, mentre RAM è probabile che resti focalizzata su pick-up truck e veicoli commerciali.

Lucid ha lanciato a oggi un solo modello, e neppure in tutto il mondo, la Lucid Air è attesa in Europa per la prossima estate, è probabile però che prossimamente la compagnia lanci un SUV/Crossover per catturare più pubblico possibile. Infine Lancia ha sicuramente intenzione di rinnovare la sua line-up, da troppo tempo fossilizzata soltanto sulla Ypsilon, all'orizzonte però non ci sono SUV - o almeno speriamo.



Toyota vince invece come brand che ha più SUV/Crossover a listino, ben 17, seguito da Volkswagen con 16, Ford e Hyundai con 13, Mercedes-Benz, Audi, Chevrolet, Jeep, Kia e Nissan.