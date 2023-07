Dai 10mila euro di Sandero ai 27K di T-Roc: i prezzi delle 10 auto più vendute in Italia

Analizziamo insieme il mercato delle auto più vendute in Italia dall'uno gennaio al 30 giugno del 2023. In prima posizione troviamo la Fiat Panda con circa 50.700 immatricolazioni, seguita dalla Dacia Sandero a poco più di 26mila, e dalla Lancia Ypsilon a 23.800.

Quarto posto e medaglia di legno per un'altra vettura di casa Fiat, leggasi la 500, che si conferma un evergrenn a quota 19.800 vetture piazzate, davanti alla Jeep Renegade, vettura che nessuno acquista negli Usa, ma che in Italia chiude la top 5 a quota 19.744.

Sesto piazzamento per la giapponese Toyota Yaris Cross, capace di vendere 19.721 vetture in questa prima metà di 2023, davanti alla T-Roc di Volkswagen a quota 17.800 auto. In ottava posizione torna in auge Fiat con la 500X (16.700), davanti alla Dacia Duster a quota 16.555, e quindi la Renault Captur a chiudere la top 10 a quota 16.502.

Cosa ci dice questa classifica? Che gli italiani hanno speso per lo più fra i 10.700 e i 27.600 euro, questi i prezzi delle versioni base della Dacia Sandero, l'auto più economica del gruppo e della Volkswagen T-Roc, la più cara. Di mezzo troviamo i 14.850 euro della Panda, i 15.800 della Duster, i 16.200 della Ypsilon, i 17.100 della 500, i 21.300 della Captur, i 25mila della 500X, i 25.350 della Renagade e infine i 27mila della Yaris Cross.

Una top 10 che ci conferma quanto le auto più economiche siano quelle che vanno per la maggiore nel nostro Paese, tenendo conto che nessuna delle suddette superi la quota di 30mila euro, il prezzo medio di un'auto nuova oggi in Italia.

Per superare questa cifra bisogna scivolare al 12esimo posto della chart, con la Peugeot 3008 (33mila euro di listino). Sempre spulciando la classifica, si evince che nessuna vettura venduta nella top 50 supera i 40 mila euro, mentre la più cara è l'Audi Q5 che di listino sta a circa 53mila euro, venduta però in “sole” 5.350 unità.

Tornando alle prime posizioni, emerge come Panda, Sandero e Ypsilon di fatto cannibalizzino il mercato, totalizzando insieme circa 100mila auto vendute (range 10-16mila euro), facendo un vuoto nei confronti delle inseguitrici. La conclusione è che nel nostro Paese vanno per la maggiore city car e B-SUV ma che siano a buon mercato.