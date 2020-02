A 107 anni guida una Mercedes decappottabile come ne avesse 20: chi è Joe Newman

Secondo molti, la vecchiaia è solo uno stato mentale. Effettivamente la storia che stiamo per raccontarvi potrebbe togliervi qualsiasi dubbio. Joe Newman vive in Florida e ha 107 anni, la notizia però è un'altra: continua a guidare la sua Mercedes decappottabile come fosse un ragazzino.

La vicenda è stata raccontata dal magazine Inside Edition, che ha incontrato l'arzillo centenario per farsi raccontare qualcosa a proposito della sua passione per le auto. Il Signor Newman non dimostra assolutamente i 107 anni riportati all'anagrafe, inoltre la sua patente è stata di recente riconfermata senza problemi ed è valida fino al 2022. Nato in Illinois un anno dopo il disastro del Titanic, Joe ha vissuto sulla sua pelle ben due guerre mondiali; oggi guida una Mercedes decappottabile di colore rosso e spiega che per rimanere giovani è fondamentale tenersi occupati sia fisicamente che mentalmente - e guidare la sua auto oggi aiuta non poco.

Con l'ultima moglie Sophie per anni ha aiutato a sviluppare programmi per sostenere le persone disabili, inoltre per fare del bene alla sua comunità ha persino concorso per il Congresso degli Stati Uniti, quando aveva già compiuto 101 anni. Oggi è "promesso sposo" a una simpatica vecchietta di 100 anni chiamata Anita Sampson, chissà che anche il sole della Florida non lo abbia aiutato a raggiugnere tali risultati.