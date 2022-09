100 stazioni di ricarica Free to X ad alta potenza entro il 2023: inaugurazione a Linate

Nella nostra estate 2022 abbiamo viaggiato per 4.500 km con un'auto 100% elettrica da nord a sud (e ritorno) e le colonnine ad alta potenza situate in autostrada ci hanno letteralmente salvato. Ora Autostrade per l'Italia conferma l'arrivo di altre stazioni autostradali.

Si tratta di una notizia eccellente, poiché le stazioni di ricarica situate presso gli "autogrill", dunque lungo la rete autostradale italiana, cambiano di molto l'esperienza di viaggio. Significa non dover uscire dal casello per andare chissà dove, magari a un distributore lontano qualche chilometro oppure a un centro commerciale pieno di gente. Alle stazioni di servizio autostradale ci si ferma, si carica ad altissima potenza mentre si mangia un boccone e si riparte immediatamente.

Ebbene Elisabetta Oliveri, presidente di Autostrade per l'Italia, ha confermato che avremo 100 aree di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici lungo la rete autostradale entro il 2023. Si tratta della continuazione della partnership con Free to X (ricaricare a 300 kW in autostrada con Free to X), che proprio oggi ha inaugurato una stazione Superfast Charging Station all'aeroporto di Milano Linate - stazione creata anche insieme a Sea.

"L'inaugurazione di oggi rappresenta un momento molto importante nella nostra strategia, nel segno della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica, pilastri del nostro Piano di trasformazione. In questo contesto", ha detto la Olivieri, "oltre al programma di installazione delle aree di ricarica, la nostra azienda partecipa alla sfida globale della riduzione delle emissioni inquinanti anche al di fuori del sedime autostradale, mettendo a disposizione di altri player della mobilità la propria esperienza nel percorso di profonda trasformazione dei trasporti in un'ottica di sostenibilità".