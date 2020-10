100 proprietari Tesla fanno causa a Elon Musk & Co: 'Auto troppo scadenti'

In quanto a motori elettrici e tecnologia, è difficile oggi battere Tesla in campo automotive. Non mancano però, da sempre purtroppo, critiche sulla qualità dei materiali e sull’assemblaggio delle vetture americane. In Olanda c’è persino un gruppo di clienti che ha deciso di fare causa a Elon Musk e soci.

Secondo i 100 firmatari dell’iniziativa, 100 proprietari Tesla residenti proprio in Olanda, le auto dell’azienda californiana sarebbero eccessivamente scadenti rispetto al loro prezzo di listino. Spinti dall’onda di entusiasmo che circonda Tesla da svariati anni, avevano acquistato con grandi speranze le vetture americane, rimanendo però altamente delusi.

Si sono così rivolti alla Tesla Claim Foundation, organizzazione che professa questo “credo”: “Pensiamo che Tesla venda auto elettriche promettendo zero manutenzione nel corso degli anni e garantendo un intero universo di servizi accessori, su entrambi i fronti però il marchio non rispetta ciò che annuncia. Inoltre notiamo spesso che Tesla non ha alcuna intenzione di collaborare per risolvere i problemi dei suoi clienti”.

Anche in Italia, bisogna ammettere, Tesla è sempre stata fonte di gioie e dolori, più volte vi abbiamo raccontato di vetture difettose, dei problemi che il nostro amico Matteo Valenza ha avuto in un anno, dell’odissea vissuta da un suo collaboratore - a cui si son rotti i motori. Nessuno di loro però, lo sappiamo, vorrebbe mai restituire la propria Tesla indietro... Insomma, l‘azienda di Musk ha davvero dei problemi da risolvere in merito alle sue vetture o i clienti olandesi sono particolarmente esigenti?