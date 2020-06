Oltre 100 monopattini elettrici in regalo nel nuovo concorso Levissima

La febbre da monopattino elettrico, scoppiata soprattutto dopo il lancio del Bonus Monopattino 2020, ha raggiunto anche le alte quote... il nuovo concorso Levissima infatti mette in palio oltre 100 monopattini elettrici.

Non è specificato quale modello verrà consegnato, dalle foto presenti nella pagina del concorso potrebbe sembrare un ottimo Nilox Doc Urban, c'è però scritto che l'immagine serve solo a scopo dimostrativo, dunque è possibile che il modello esatto cambi in base alle disponibilità di magazzino. Di certo, nel caso risultiate vincitori, Levissima vi mette a disposizione oltre 100 unità per scorrazzare a zero emissioni in città.

Per partecipare bisogna acquistare un fardello e/o una bottiglia Levissima, in tutte le referenze a esclusione di ISSIMA 33cl; successivamente registrarsi su questo sito e scoprire subito e si ha vinto uno dei monopattini in palio. Il concorso è attivo dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, va insomma di pari passo con il Bonus Mobilità 2020, anche se sembra un concorso rivolto soprattutto a chi non può accedere al rimborso governativo e vuole un monopattino elettrico donato dalla fortuna.



Ricordiamo velocemente che non tutti possono accedere al Bonus Mobilità 2020, solo i maggiorenni che hanno la residenza (non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).