I 10 SUV più venduti d'Europa nel 2023: Tesla vince contro la benzina

Sul web qualcuno già dice che l’era dei SUV sia ormai finita, che la mobilità elettrica farà tornare le berline di moda, i dati attuali però non confermano assolutamente questa tesi, anzi: SUV e crossover hanno raggiunto un nuovo record in Europa.

Secondo gli ultimi dati raccolti da Dataforce, nei primi sei mesi del 2023 nel vecchio continente i SUV e i Crossover hanno raggiunto un market share del 51%, in salita rispetto al 48% del 2022. Significa che più di 1 auto venduta su 2 è stata un SUV in Europa. Ma quali sono stati i 10 SUV/Crossover più venduti nella prima metà dell’anno nel vecchio continente?

A battere tutti è stata la Tesla Model Y di Elon Musk, capace di piazzare in 6 mesi ben 138.152 unità (e chissà cosa succederà con il lancio della nuova Tesla Model Y Juniper), in crescita del 207% rispetto all’anno precedente. Attenzione perché non parliamo esclusivamente di SUV elettrici ma di tutte le alimentazioni. L’unico modello che è stato in grado di star dietro, in qualche modo, alla Model Y e superare le 100.000 unità è stato il Volkswagen T-Roc, con 104.465 unità e un guadagno del 32%. Toyota si è classificata terza con la Yaris Cross, capace di vendere 96.849 unità, in salita del 49% rispetto al 2022.

Il resto della Top 10 è rappresentato dalla Volkswagen Tiguan, la Dacia Duster, la Hyundai Tucson, la Peugeot 2008, la Kia Sportage, la Renault Captur e la Ford Puma. I SUV di dimensioni medie sono stati i più ricercati in Europa nel primo semestre del 2023, con 1.133.822 unità vendute; a seguire troviamo i SUV compatti con 999.568 unità, infine chiudono il podio citycar e utilitarie, con 913.571 unità. Fra queste bisogna sottolineare l’ottima prestazione della Dacia Sandero, con 124.190 unità, inseguita da Opel Corsa, Peugeot 208 e Renault Clio (Renault Clio aggiornata di recente con “spirito Alpine”), tutti modelli capace di vendere più di 100.000 unità.