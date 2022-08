I 10 SUV Crossover più venduti al mondo: una Volkswagen al primo posto

Anche se gli appassionati più incalliti non li vogliono neppure sentir nominare, SUV e Crossover sono ormai una realtà consolidata e rappresentano il segmento più venduto al mondo. Ecco a tal proposito i 10 SUV/Crossover più venduti nel 2021 a livello globale.

Al primo posto di questa muscolosa Top 10 troviamo la Volkswagen T-Cross (proviamo la Volkswagen T-Cross MY2019), che si conferma nel 2021 il crossover più venduto al mondo con 330.000 unità - in crescita del 13% rispetto all'anno precedente. Al secondo posto, un po' a sorpresa, troviamo la Nissan Kicks, venduta principalmente in Brasile: nel 2021 ha venduto 257.000 unità. Terzo posto per un modello ormai veterano del mercato europeo: la Peugeot 2008 con le sue dimensioni ultra compatte ha convinto 244.000 utenti nel 2021, mentre al quarto posto alziamo l'asticella del prezzo con la Jeep Renegade a 213.000 unità.

Quinto posto per la Renault Captur (conviene comprare la nuova Renault Captur Plug-in Hybrid?), uno dei modelli più venduti del marchio francese, che ha piazzato nel 2021 173.000 unità. Al sesto posto troviamo una vettura che ha debuttato nel 2020: spinta dal successo della sorella cittadina, la Toyota Yaris Cross ha venduto nel 2021 147.000 unità. Settimo posto per una vettura venduta principalmente in Stati Uniti, Australia, Corea del Sud e America Latina: la Chevrolet Trax, che ha piazzato 128.000 modelli. In coda alla nostra Top 10 troviamo il Ford Ecosport a 121.000 unità, la SEAT Arona a 105.000 unità e il Suzuki Vitara con 101.000 unità.