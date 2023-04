Queste sono le 10 strade più pericolose al mondo? Un errore significa morte certa

Quali sono le 10 strade più pericolose al mondo? A rispondere a tale quesito è stato StressFreeCarRental.com che ha appunto individuato dieci tratte riservate ad automobili, mezzi pesanti e motocicli, dove si verificano i maggiori incidenti mortali.

Dopo aver scoperto quali sono i Paesi europei più pericolosi in cui si muore di più sulle strade, immergiamoci a capofitto in questo viaggio fra le strade da thriller, a cominciare dalla Nuova Zelanda e precisamente dalla Skippers Canyon Road, un percorso che si snoda per 26,5 chilometri nel sud est della nazione, e che è stato scolpito a mano nel 1890 dai minatori. E' una strada tortuosa e stretta, e in molti punti è rimasta come all'epoca.



Non meno pericolosa è El Caracol, strada che collega Cile ad Argentina, nelle Ande. Ha un'altitudine di 3.900 metri, ma nonostante sia tortuosa e stressa è frequentata anche da molti camion con regolarità.



La strada Nord Yungas in Bolivia è conosciuta anche come “la via della morte”. E' lunga soli 8,5 km ma ha un dislivello di ben 915 metri ed è composta da 20 tornanti: metteteci le ridotte dimensioni e un manto stradale tutt'altro che asfaltato e capirete il perchè del soprannome.

A Taiwan esiste invece la Strada della Gola, un percorso tortuoso fra le montagne spesso vittima di forti piogge e tifoni, quindi frane: il panorama mozza il fiato ma a volte può uccidere. In Pakistan c'è invece la Strada dei prati delle fate, ma non fatevi ingannare dal nome. Lunga 16 km collega la Karakorum Highway al villaggio di Tato ed è estremamente pericolosa. E' sterrata, ha curve strette e soprattutto presenta dei burroni a strapiombo dove spesso e volentieri finiscono gli automobilisti.

Il passo Zojila in India è un'altra delle strade più pericolose al mondo. Si tratta di un passo di montagna che ha la particolarità di non avere barriere protettive. A complicare il tutto, le condizioni atmosferiche spesso avverse, fra venti e forti nevicate: davvero un incubo.

Il Passo del serpente, in Inghilterra, è invece una delle due uniche strade europee di questa speciale classifica. E' caratterizzata da curve difficili e molti punti ciechi. Inoltre, spesso e volentieri è vittima di venti, nevicate e smottamenti che obbligano la chiusura per 70 giorni all'anno.

Fra le strade più pericolose e nel contempo più spaventose troviamo la Route 1, negli Stati Uniti. Si tratta di una delle strade sull'acqua più lunghe al mondo e nel corso degli anni ha visto molti incidenti mortali. Per tutte queste ragioni sono molti gli automobilisti che la evitano.

La Bealach-na-ba Roads, in Scozia, completa il duo di strade pericolose d'Europa. Situata nelle Highlands scozzesi è nota anche come “gomito del diavolo” ed è caratterizzata dalla salita più ripida di tutto il Regno Unito, raggiungendo i 626 metri. E' uno stretto passo di montagna con pendenze che si avvicinano al 17%.



Chiudiamo questo speciale sulle strade più pericolose al mondo con la Sani Pass, strada di montagna del Sud Africa. Percorrendola troverete i resti dei veicoli che non sono riusciti a scalarla, e prevede cascate, tornanti e curve fino a 180 gradi: non per i deboli di cuore.



In ogni caso a volte basta davvero poco per rischiare la vita senza inoltrarsi nelle zone più impervie del mondo: anche girare un podcast può essere molto pericoloso.