I 10 scooter più venduti in Italia a gennaio 2023: latitano Vespa e modelli elettrici

Appena qualche ora fa abbiamo visto quali sono state le moto più vendute d’Italia a gennaio 2023, ora vogliamo pensare agli scooter e poi dare un’occhiata generale all’intero mercato.

Guardando alla Top 10 degli scooter più venduti in Italia a gennaio 2023 notiamo come il Kymco People S 125 sia in ultima posizione con 282 unità, al nono posto l’Honda Forza 350 con 290 modelli venduti. Ottavo posto per il Piaggio Beverly 300 ABS con 332 unità, con Piaggio che conquista anche il settimo posto con il Liberty 125 ABS e 349 unità consegnate.

Il sesto posto è tutto di Honda e del suo ADV 350 con 440 unità, mentre il Kymco Agility 125 R16 conquista la quinta posizione grazie a 495 scooter immatricolati. Dal quarto posto a salire inizia il dominio assoluto Honda: abbiamo infatti in sequenza SH 125 (594 unità), X-ADV 750 (839 unità), SH 350 (911 unità) e infine - al primo posto - SH 150 (1.030 unità).

Mettendo insieme la classifica scooter a quella delle moto la situazione è praticamente invariata, l’unico modello di grossa cilindrata a entrare in Top 10 è la Honda Africa Twin in settima posizione con 398 unità vendute - che di fatto è anche la moto più venduta di gennaio 2023. Vi aspettavate una classifica differente? Interessante notare come nelle 30 posizioni registrate da ANCMA non ci sia alcun modello elettrico, mentre la classica Vespa figura solo in 19esima posizione con la nuova GTS 300 uscita a ottobre 2022 e in 26esima posizione con la Primavera 125.