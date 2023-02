Le 10 moto più vendute in Italia a gennaio 2023: decolla l'Honda Africa Twin

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute in Italia a gennaio 2023 è il momento di dare un’occhiata al mondo delle due ruote, in particolare al segmento delle moto.

Guardando alla Top 10 ufficiale di ANCMA scopriamo che al decimo posto della classifica italiana dei modelli più venduti di gennaio 2023 c’è la Fantic 125 cc Enduro/Motard con 156 unità immatricolate. Al nono posto si è piazzata la Yamaha Tenerè 700 con 157 unità, mentre all’ottavo posto troviamo l’inarrestabile Ducati Multistrada V4/V4S con 159 modelli venduti.

Settimo posto per la Royal Enfield Hunter 350, una naked che vale 170 unità a gennaio 2023. Sesto posto per la Honda NC 750 X che ha piazzato 175 unità agli appassionati. Entrando in Top 5 scopriamo che la BMW R 1250 GS Adventure ha piazzato 187 modelli, mentre Benelli ha venduto la sua TRK 502/502 X a 245 appassionati. Ricordiamo che la TRK 502 di Benelli è stata la moto più venduta in assoluto del 2022, dunque per il modello abbiamo una partenza leggermente in frenata nel 2023.

Al terzo posto troviamo poi la Yamaha Tracer 9 con 253 unità, al secondo posto la BMW R 1250 GS con 256 modelli e infine al primo posto l’inarrivabile Honda Africa Twin con 398 unità. Anche gennaio 2023 dunque si conferma un mese dominato da modelli turismo ed enduro…