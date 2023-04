Le 10 moto più vendute in Italia nel 2023: i dati del Q1 gennaio-marzo

Archiviato il primo trimestre del 2023 è il momento di fare un po' di conti e capire quali siano state le 10 moto più vendute dall'1 gennaio al 31 marzo in Italia. Come tradizione vuole, il segmento enduro domina incontrastato con ben 8 modelli in Top 10.

Al decimo posto troviamo l'X-CAPE di Moto Morini che nel Q1 2023 ha piazzato nel nostro Paese 600 unità. Un gradino più su c'è la BMW R 1250 GS Adventure, capace di immatricolare 629 unità, mentre ha fatto leggermente meglio l'Honda NC 750 X con 660 unità. A un soffio la Guzzi V7 con 664 modelli venduti, mentre a 680 troviamo la Ducati Multistrada V4/V4S.

Partita a razzo, la Yamaha Ténére 700 è al momento quinta nella Top 10 del Q1 2023 con 757 unità, mentre la Yamaha Tracer 9 supera il confine delle 1.000 unità - e ne fa segnare 1.080. Guardando al podio, la Benelli TRK 502/502 X è riuscita a vendere 1.126 unità, mentre la BMW R 1250 GS è seconda con 1.141 modelli. Al primo posto, irraggiungibile per ora, l'Honda Africa Twin, un grande classico del mercato davvero "duro a morire": la possente moto giapponese ha venduto 1.525 unità.

A proposito di moto e scooter: sono sempre più i modelli dotati di guida assistita. Ora gli ARAS sono arrivati anche su scooter e moto Iso.