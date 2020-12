10 motivi per amare la Volkswagen ID.4: la stampa USA adora il crossover tedesco

Mentre Volkswagen è intenta a lanciare e promuovere la ID.3 in Europa, negli USA non fa altro che spingere la nuova ID.4, il crossover elettrico che sta facendo impazzire la critica d’oltreoceano.

Sulla vettura Volkswagen ha investito moltissimo, è la prima 100% elettrica della famiglia ID a esser venduta in Nord America, motivo per cui l’attenzione nel nuovo continente è massima. L’auto mira a mettere i bastoni fra le ruote soprattutto a Tesla, sia alla Model 3 che alla Model Y, che a Ford, in uscita con la Mustang Mach-E anche in Europa.

I critici americani però stanno apprezzando senza riserve il crossover e la sua strada commerciale si fa sempre più in discesa. Mesi fa Tom Moloughney di InsideEVs USA era rimasto alquanto impressionato dalla prima prova dell’auto, oggi a dire lo stesso è Alex Guberman di E for Electric - trovate il suo nuovo video in pagina. Molti i punti analizzati dall’editor, dal design interno ed esterno alla dinamica di guida - passando ovviamente per l’esperienza d’uso a 360 gradi. Il commento generale è stato alquanto positivo ma vi invitiamo a non perdervi neppure un minuto del filmato.



Con tutto questo hype in arrivo dagli USA non vediamo l’ora di provare il crossover anche in Italia - nella speranza che sia identico alla versione prodotta oltreoceano.