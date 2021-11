Le 10 migliori auto secondo gli utenti USA e le 10 peggiori: trionfo Tesla

Quanti fra voi conoscono Consumer Reports? Si tratta della pubblicazione americana che consiglia ai consumatori quali prodotti acquistare e quali invece è meglio evitare, una sorta di Altroconsumo d'oltreoceano. Ebbene CR ha appena svelato quali sono le 10 auto che più soddisfano gli automobilisti USA.

Vi anticipiamo che i fan Tesla possono iniziare a sfregare le mani in segno di soddisfazione, visto che quattro vetture su dieci provengono proprio dalle fabbriche di Elon Musk (fabbriche Tesla che sono frenate da chip e batterie). Al decimo posto infatti abbiamo la Tesla Model X, al nono la Jeep Gladiator, all'ottavo la Toyota Prius. Al settimo e sesto posto abbiamo due Lincoln, ovvero la Corsair e la Aviator, mentre al quinto posto abbiamo l'iconica Mazda MX-5 Miata. Arriviamo così nella parte calda della classifica: abbiamo già detto che quattro auto su dieci sono Tesla, ora aggiungiamo che tre Tesla sono nei primi quattro posti. Abbiamo infatti la Model Y al quarto posto, la Model S al terzo e la Model 3 al primo. Nel mezzo, al secondo posto, la Kia Telluride.

Tesla Model 3 Kia Telluride Tesla Model S Tesla Model Y Mazda MX-5 Miata Lincoln Aviator Lincoln Corsair Toyota Prius Jeep Gladiator Tesla Model X

Se questa è la lista della gloria, Consumer Reports ha anche pubblicato la classifica delle auto meno soddisfacenti per il pubblico americano. In questa infausta lista troviamo (partendo dal basso) la Toyota C-HR, la Ford EcoSport, la Infiniti Q50, la Chevrolet Trax, la Nissan Pathfinder, la Jeep Compass, le Infiniti QX50 e QX60 (con Infiniti che dovrà sicuramente rivedere qualcosa nella sua politica, con tre auto nella Flop 10), la Nissan Kicks e al primo posto - sigh! - la Mazda CX-3 (la stessa Mazda CX-3 che non verrà più venduta in Europa e che a questo punto potrebbe salutare anche gli USA)