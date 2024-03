10 km con un solo kWh, così le auto elettriche costeranno il 40% in meno

Pur essendo estremamente avanzate, le auto elettriche presenti sul mercato attuale non sono altro che “le peggiori BEV di sempre” pensando al futuro. Secondo il CEO di Lucid Motors, si sta lavorando per raggiungere il “Sacro Graal” della mobilità elettrica: un’efficienza di 10 km per ogni kWh.

Quando le auto elettriche riusciranno a percorrere 10 km con un solo kWh, allora riusciremo davvero a “salvare il pianeta”, o almeno questo è il pensiero di Rawlinson. Effettivamente raggiungere una simile efficienza sarebbe una sorta di sogno: si potrebbero percorrere 300 km con una piccola batteria da 30 kWh, oppure 500 km con una batteria da 50 kWh. Con un Battery Pack da 100 kWh? 1.000 km, anche se una tale efficienza spingerebbe il mercato ad avere batterie più piccole, più economiche, meno pesanti e ingombranti di queste. Insomma, l’obiettivo è usare sempre meno batterie da 90-100 kWh e fermarsi attorno ai 60-70 kWh per bilanciare il più possibile pesi, costi e autonomie. Del resto 600-700 km reali sarebbero più che accettabili su un’elettrica premium.

Sempre secondo Peter Rawlinson, con 10 km/kWh si potrebbe ridurre il costo delle auto elettriche attuali del 40%, il che è tantissimo (nel frattempo i prezzi degli EV stanno crollando comunque a causa della domanda inferiore). Per fare un esempio rapido: se oggi un’elettrica costa 40.000 euro, con l’efficienza sognata dal CEO di Lucid sarebbe possibile scendere a 24.000 euro grazie a batterie più compatte e motori più efficienti, il tutto senza scendere a compromessi sul fronte dell’autonomia. Ma la soglia immaginata da Rawlinson è realistica? Francamente pensiamo di sì: ancora oggi molte elettriche consumano 17-18-20-21 kWh per percorrere 100 km, esistono però tanti modelli che hanno abbassato la soglia a 13-14-15 kWh/100 km. Abbiamo sfiorato i 10 kWh/100 km soltanto con la Dacia Spring e la Renault Twingo, pensiamo però che sia possibile raggiungere tale quota anche con le vetture premium grazie a motori sempre più efficienti. Già con la Polestar 2 Single Motor Long Range abbiamo percorso 100 km con circa 13-14 kWh, e parliamo di una super berlina piena di optional che non manca certo di potenza, dunque nel giro di qualche anno l’obiettivo di Rawlinson potrebbe effettivamente essere raggiunto.

A noi consumatori non resta che attendere fiduciosi. Ricordiamo spesso su queste pagine che la tecnologia elettrica avanza a grande velocità, a tal proposito soluzioni di noleggio o leasing sembrano perfette per gli EV attuali, che “invecchiano” abbastanza presto e di conseguenza perdono parecchio valore sul mercato dell’usato. Questo ovviamente vale soltanto per chi ha voglia già oggi di provare una nuova elettrica ma ha paura di fare un vero e proprio acquisto, chi invece ha un’auto tradizionale che ancora funziona benissimo può aspettare che la tecnologia sia ancora più matura di quella attuale per fare il salto.