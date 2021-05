I 10 incidenti più violenti del 2021 registrati da telecamere Tesla

Sulle nostre pagine abbiamo spesso riportato gli incidenti immortalati dalle telecamere di serie delle Tesla, ma stavolta il canale YouTube Wham Baam Teslacam ha preparato una spettacolare ma violenta compilation degli episodi stradali più gravi di questo 2021.

In un montaggio di circa 12 minuti il proprietario del canale ha raccolto quello che si potrebbe definire il peggio della vita di un automobilista. In genere i nostri spostamenti quotidiani non presentano particolari problematiche, ma il pericolo è sempre dietro l'angolo.

Può ben dirlo il proprietario di una Model Y che, un attimo dopo essersi fermato dietro una vettura che lo precedeva, è stato tamponato da una Honda che viaggiava ad alta velocità. Evidentemente il conducente era completamente distratto.

Subito dopo ci vengono mostrate le registrazioni effettuate da un'altra Model Y, stavolta intenta a percorrere una superstrada a poco più di 110 km/h, quando una Honda Civic fuori controllo la raggiunge dal lato posteriore sinistro colpendola con estrema violenza. La berlina giapponese si trovava a cavallo tra due corsie e oltretutto è possibile viaggiasse a una velocità superiore a quella prevista dal codice della strada.



L'ottava posizione è contraddistinta, ancora una volta, dal proprietario di una Tesla Model Y e dal conducente dell'ennesima Honda. In questo caso l'uomo a bordo del crossover elettrico ha fatto solo da testimone, poiché il veicolo Honda ha disintegrato il retrotreno di un pickup fermo in coda al semaforo rosso per motivi ancora da chiarire. Distrazione, eccesso di velocità o entrambe? Purtroppo non possiamo saperlo.



Prima di lasciarvi alla visione integrale del video in alto vogliamo rimandarvi a due situazioni non presenti nel montato. La prima concerne una Tesla Model 3 la quale, dopo un pericolosissimo testacoda causato dal ghiaccio in autostrada, è miracolosamente tornata in corsia senza neanche un graffio. In ultimo ci pare quasi doveroso menzionare un episodio tanto bizzarro quanto sfortunato: dopo aver vinto una fantastica Mitsubishi Lancer Evo IX, un uomo del Galles l'ha schiantata a meno di 24 ore dalla consegna. Se credevate di avere avuto una brutta giornata, probabilmente il gallese vi ha superato, e non di poco.