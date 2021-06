Le 10 citycar usate più vendute online: la classifica di BrumBrum.it

BrumBrum.it è il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia, che grazie al suo Osservatorio rilascia spesso classifiche e statistiche interessanti. Oggi ad esempio andiamo a conoscere le 10 citycar usate più vendute sul web.

Potremmo ribattezzarla “La guerra delle piccole”, visto che si tratta di vetture dalle dimensioni ridotte e dal prezzo solitamente contenuto - nella maggior parte dei casi adatte anche ai neopatentati. Andiamo dunque a scoprire subito le 10 citycar usate più vendute su BrumBrum.it: al decimo posto abbiamo la Hyundai i10, nono posto per la Renault Twingo e ottava la Citroen C1.

Al settimo posto buon piazzamento per la Volkswagen Up!, mentre la Toyota Aygo si è fermata alla sesta posizione. Nella Top 5 abbiamo invece la Smart ForFour, la Abarth 595 (un po’ a sorpresa) e infine la Smart ForTwo, la Fiat 500 e la Fiat Panda, regina dunque anche in ambito usato.

Nell’82,8% dei casi il pubblico sceglie il cambio manuale, nel 17,2% invece quello automatico. Interessante poi il grafico relativo alle alimentazioni: in questo ambito la benzina domina con il 71,9%, il diesel si ferma a 8,4% quasi pari con il GPL, al 7,8%. Più in basso abbiamo le motorizzazioni ibride, al 6,9%, il metano al 4,2% e il 100% elettrico, solo allo 0,8% - anche perché al momento è ancora difficile trovare elettriche usate.