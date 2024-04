Le 10 BEV più vendute in Italia a marzo 2024: dietro le Tesla c'è la Volvo EX30

Dopo aver visto, come tradizione, la classifica delle 10 auto più vendute in assoluto nel mese di marzo 2024 in Italia, è tempo di passare alle BEV, le auto 100% elettriche alimentate a batteria. Spoiler: anche questo mese Tesla domina ma bisogna registrare un ottimo terzo posto.

Partendo, come di consueto, dalla decima posizione, ecco che troviamo la Fiat 500e a chiudere la classifica con 135 unità. Poco sopra la Jeep Avenger con 155 unità, che sembra aver perso lo smalto del debutto, almeno sul fronte elettrico. La Mercedes-Benz EQA è entrata in Top 10 all’ottavo posto con 204 vetture, mentre al sesto posto c’è l’Audi Q4 e-tron con 259 unità immatricolate in Italia a marzo 2024.

Inaugura la Top 5 la nuova BMW iX1 con 261 vetture vendute, mentre la Smart ForTwo, ormai uscita di produzione, è quarta con 309 vetture. Arriviamo così al podio: la Volvo EX30 è sul gradino più basso con 367 unità, la Tesla Model 3 invece è seconda con 609 vetture. Prima, ma senza distaccare poi troppo la sorella, la Tesla Model Y con 787 immatricolazioni.

Guardando all’intero trimestre, Tesla Model Y è il modello più venduto con 2.345 vetture, Tesla Model 3 seconda con 1.279, poi una sorta di piccolo “abisso”. La Jeep Avenger ha piazzato 666 vetture nei primi tre mesi del 2024 seguita da Volkswagen ID.3, Fiat 500e, Volvo EX30, Smart ForTwo, BMW iX1, Audi Q4 e-tron e Peugeot 208.

In totale le auto elettriche vendute in Italia a marzo 2024 sono state 5.367, con un market share di appena 3,3%; la "colpa" si deve anche ai nuovi incentivi che il Governo non è ancora riuscito ad attivare. Molto probabilmente l'Ecobonus aggiornato partirà soltanto a maggio, motivo per cui il settore elettrico sembra immobile.

