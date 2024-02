Le 10 BEV più vendute a gennaio 2024: Jeep Avenger batte Tesla nel mese 'senza incentivi'

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute in assoluto a gennaio 2024 nel nostro Paese, è il consueto momento di dare uno sguardo alle auto elettriche più vendute del mese appena passato secondo UNRAE.

Iniziamo col dire che gennaio 2024 è stato un mese praticamente immobile per le auto elettriche. Da una parte la piattaforma degli incentivi è stata riaperta solo il 23 gennaio, dall’altra il Governo non è riuscito ad aggiornare le quote in tempo, cosa che avverrà solo a metà marzo/fine marzo, dunque il pubblico si è giustamente messo in attesa (stanca di aspettare, Renault ha anticipato gli incentivi con 13.750 euro di bonus sulle BEV).

Tutto questo strambo incastro di eventi ha permesso alla Top 10 del mese di riservare parecchie sorprese, ma procediamo con ordine. Al decimo e nono posto della lista troviamo l’Audi Q4 e-tron e la BMW iX1 con 75 vetture, all’ottavo posto invece la nuova Smart #1 con 83 unità. Solo settima la nuova Tesla Model 3, con appena 84 unità, segno che l’assenza degli incentivi ha colpito forte anche il brand di Elon Musk...

Al sesto posto troviamo poi la Peugeot e-208 con 119 unità, mentre al quinto posto la sempreverde Smart ForTwo con 151 unità. Quarta la Dacia Spring con 174 vetture, mentre la Fiat 500e ha immatricolato 174 unità. A sorpresa, al secondo posto troviamo la Tesla Model Y con appena 306 vetture, mentre al primo posto abbiamo per la prima volta in assoluto la nuova Jeep Avenger elettrica. Il B-SUV a zero emissioni di Stellantis ha conquistato la cima con appena 327 vetture, ma è comunque un gran risultato aver scavalcato Tesla.

In totale, in questo mese di “attesa”, le auto elettriche vendute in Italia sono state 2.984, il 2,1% del totale.