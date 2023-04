Le 10 autostrade più costose d'Italia dopo i rincari del 2022

Gli automobilisti italiani sono notoriamente fra i più vessati d'Europa, fra tasse, bolli, multe e costi dei carburanti costantemente alle stelle. Come non bastasse abbiamo anche le autostrade da pagare, con prezzi sempre più cari. Ma quali sono le più salate?

Le recenti impennate dell'inflazione hanno colpito anche i pedaggi, secondo Aspi (Autostrade per l’Italia S.p.a.) infatti a partire dal luglio 2022 le tariffe sono aumentate dell'1,5%, ma quali sono i tratti più cari d'Italia? Il portale Energia-Luce.it ha raggruppato in una comoda infografica i tratti autostradali più costosi, indicando il costo ogni 10 km percorsi. Scopriamo così che l'A5 Torino-Monte Bianco è la più cara in assoluto della nostra penisola, con un costo di 3,45 euro/10 km. Seguono le tangenziali di Milano con 2,54 euro e l'A35 Brescia-Milano sul terzo gradino del podio: 2,35 euro.

Su questo fronte gli automobilisti più penalizzati vivono o transitano attorno a Milano, come si evince dall'infografica. L'infausta Top 10 delle autostrade più care d'Italia infatti continua con la A36 Pedemontana Lombarda, la A32 Torino-Bardonecchia, la A12 Sestri Levante-SP in Palazzi, la A4 Torino-Milano, la A10-A6 Torino-Savona-Ventimiglia, la A15 Parma-La Spezia, la A4 Passante di Mestre.

Con prezzi così alti le condizioni stradali delle nostre autostrade dovrebbero essere impeccabili, ma è davvero così? Altroconsumo ha chiesto a 1.700 automobilisti di dare un giudizio da 1 a 100 sulle condizioni delle autostrade ed ecco quali sono le migliori e le peggiori secondo il giudizio del pubblico. Fra le migliori abbiamo la A27 Venezia-Belluno, la A22 Brennero-Modena, la A9 Lainate-Chiasso, la A4 Milano-Venezia e la A1 Milano-Napoli. Queste invece sono considerate le peggiori cinque: la famigerata A10 Genova-Ventimiglia, la A18 Messina-Catania, la A6 Torino-Savona, la A19 Palermo-Catania e infine la A3 Salerno-Reggio Calabria, che negli ultimi anni è migliorata tantissimo in diversi tratti (addirittura la Salerno-Reggio Calabria diventerà smart) ma che nella sua interezza lascia ancora insoddisfatti i cittadini.