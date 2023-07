Le 10 auto più vendute in Italia: la MG ZS nella Top 10 di giugno 2023

Mentre l’estate 2023 si appresta a entrare nel vivo, è per noi arrivato il momento - grazie ai dati aggiornati appena pubblicati dall’UNRAE - di scoprire quali sono state le 10 auto più vendute in Italia nel mese di giugno.

Come tradizione iniziamo a scorrere la Top 10 dal basso, dalla decima posizione, dove questa volta troviamo un po’ a sorpresa la MG ZS con 2.381 unità (che è anche l'auto solo benzina più venduta del mese), nono posto invece per Dacia Duster con 2.570 unità vendute. All’ottavo posto troviamo il SUV/Crossover Fiat ispirato alla mitica 500, parliamo ovviamente di 500X, capace di piazzare a giugno 2023 2.784 unità. Buon settimo posto per la Renault Captur con 2.823 unità, mentre al sesto posto della classifica si è piazzato il Volkswagen T-Roc con 2.836 unità vendute.

Entriamo nel vivo con la Top 5 di giugno 2023: al quinto posto troviamo la Toyota Yaris Cross, compatta di carattere che è riuscita a toccare le 2.934 unità vendute. Per superare le 3.000 auto consegnate bisogna andare al quarto posto, dove la Ford Puma è tornata a graffiare con 3.191 unità. Vicine, quasi a parità di unità, troviamo poi la Lancia Ypsilon a 4.345 unità, mentre la Dacia Sandero (ricordiamo che la Sandero è attualmente l’auto più venduta d’Europa) ha toccato quota 4.551. La vetta invece, come al solito, è scontata: Fiat Panda è prima anche a giugno 2023 con 6.849 unità, una tradizione che dura ormai da anni.

Guardando al periodo gennaio-giugno 2023 scopriamo come la Fiat Panda sia la più amata dagli italiani con 50.679 unità totali vendute nella prima metà dell’anno. Seconda la Dacia Sandero, terza la Lancia Ypsilon. Al link che segue trovate la Top 50 ufficiale UNRAE di giugno 2023.