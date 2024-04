Le 10 auto più vendute in Italia a marzo 2024: va forte la C3, Sandero insegue Panda

Passato ormai il primo aprile, è finito il tempo di scherzare: è il momento di fare sul serio con i dati ufficiali UNRAE che ci svelano quali sono state le 10 auto più vendute in Italia a marzo 2024. Scopriamo subito la lista.

Al decimo posto si è classificata la Renault Clio con 3.055 unità, scavalcata dalla Peugeot 208 con 3.211 vetture. Ottavo posto per la Jeep Avenger con 3.265 immatricolazioni, mentre la Volkswagen T-Roc è la settima auto del mese. Al sesto e al quinto posto troviamo le due sorelle Toyota Yaris e Toyota Yaris Cross, rispettivamente con 3.760 e 3.849 vetture.

In zona calda troviamo questo mese la Citroen C3 con 4.490 unità, la Lancia Ypsilon con 4.845 vetture e la Dacia Sandero, ormai “eterna seconda” con ben 5.535 immatricolazioni. Neanche a dirlo, la Fiat Panda è al primo posto con altre 11.806 unità. La Panda è decisamente inarrestabile (il tutto mentre aspettiamo di capire come sarà la nuova Fiat Panda 2024) e nei primi tre mesi dell’anno ha piazzato 34.325 vetture, inseguita in maniera forsennata dalla Dacia Sandero, ferma a 17.884 unità.

Terza la Citroen C3, un nome, un destino potremmo dire, che sinora non è andata oltre le 13.716 unità. La piccola francese (la Citroen più venduta in Italia) sta in ogni caso riuscendo nell’impresa di tenere fuori dal podio del 2024 la Lancia Ypsilon, quarta vettura del trimestre con 12.923 auto. Cliccando sul link in basse “FONTE” potete accedere alla Top 50 ufficiale UNRAE.

