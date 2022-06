Le 10 auto più vendute d'Italia a maggio 2022: 8 modelli sono Stellantis

Archiviato ormai anche il mese di maggio 2022, è già il momento di vedere quali sono state le 10 auto più vendute in Italia negli ultimi 31 giorni, una classifica che premia a mani basse il lavoro del Gruppo Stellantis.

L'enorme polo industriale italo-francese che detiene ben 14 marchi differenti, da Fiat e Maserati, passando per Lancia (Lancia fa rinascere Delta e Ypsilon), Peugeot e Citroen, ha piazzato 8 modelli in Top 10. Al primo posto c'è l'immancabile Fiat Panda con 11.955 unità, al secondo la sorellastra Lancia Ypsilon con 4.257 unità, terzo posto invece per un grande classico del nostro mercato: la Fiat 500. La piccola di casa Fiat ha venduto 3.172 unità.

Bisogna passare alla quarta posizione per trovare una vettura tedesca: la Volkswagen T-Roc con 3.158 vetture, inseguita da un'altra auto Stellantis, ovvero la Jeep Compass con 3.042 unità. Sesto posto per la Citroen C3, altro grande classico Stellantis, con 2.624 vetture immatricolate, mentre al settimo posto un altro grande successo Jeep: Renegade ha venduto 2.582 unità. L'ottima Toyota Yaris Cross ha conquistato l'ottavo posto con 2.374 unità, mentre la Peugeot 208 se ne sta al nono posto con 2.337 unità. Chiude la Top 10 l'Opel Corsa con 2.289 vetture vendute.