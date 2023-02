Le 10 auto più vendute in Italia a gennaio 2023: domina Fiat, Dacia insegue

Il primo mese del 2023 è ormai stato archiviato e come di consueto ecco arrivare puntuali i dati dettagliati di UNRAE in merito ai veicoli più venduti. Ecco quali sono le 10 auto più vendute in Italia a gennaio 2023.

Partendo come al solito dalla decima posizione, è Renault Captur l’ultima vettura della Top 10 con 2.883 unità. Poco sopra, al nono posto, troviamo la Toyota Yaris Cross che ha immatricolato 2.914 vetture. Ottavo posto per la Volkswagen T-Roc a 3.142 unità, mentre al settimo posto troviamo un grande classico del mercato italiano: la Toyota Yaris con 3.187 unità. Al sesto posto l’indistruttibile - per così dire - Dacia Duster, ora disponibile anche in versione 2023 con loghi rinnovati.

Entriamo così nella zona calda della classifica che in ogni caso, salvo una sola vettura, vede la sola presenza di vetture compatte e citycar. Al quinto posto infatti - in discesa rispetto al solito - abbiamo la Lancia Ypsilon con 3.582 auto, al quarto posto invece si è piazzata la Fiat 500 con 3.660 unità. Ottimo terzo posto per la Dacia Sandero con 4.098 unità immatricolate, scalzata dal secondo posto per un soffio dalla Jeep Renegade con 4.384 vetture. Arriviamo così al prevedibile primo posto: anche a gennaio 2023 si conferma inarrivabile la Fiat Panda con 10.684 vetture vendute. Da sola la citycar torinese vende più della Renegade e della Sandero messe insieme…