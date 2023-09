Le 10 auto più vendute in Italia ad agosto 2023: Peugeot 208 entra in classifica

Con la fine dell'estate e il rientro dalle ferie per molti italiani, ecco una panoramica aggiornata delle top 10 auto più vendute nel mese di Agosto. I dati UNRAE confermano un prima posizione molto solida.

Come di consueto partiamo dal basso, il decimo posto è riservato alla Toyota Yaris (1461 unità), modello ormai più che consolidato della casa giapponese con un prezzo di listino piuttosto alto (20.000 euro circa).

Al nono e all'ottavo posto abbiamo due modelli di stesso segmento, ovvero la Renault Captur (1471 unità) e la Ford Puma (1526 unità), questi due crossover sono espressione della mobilità agile in città senza disdegnare troppo i viaggi lunghi. La loro affidabilità e robustezza (per il settore di riferimento che ricoprono chiaramente) le rendono dei veri e propri jolly da poter usare in svariati contesti.

Al settimo posto troviamo il piccolo SUV Dacia Duster, ormai consolidato in tutta Europa come uno dei veicoli dal migliori in rapporto al prezzo che, ad oggi, sfiora i 15.000 euro di partenza.

Andiamo veloce: al sesto, quinto e quarto posto troviamo rispettivamente Peugeot 208 (1756 untà), Citroen C3 (1992 unità) e Fiat 500 (2272 unità). Le utilitarie francesi si sono dimostrate molto appetibili sul mercato; nonostante i prezzi in aumento, la capacità di Peugeot nel tempo di pensare veicolo dall'animo più fresco e sportivo anche per la fascia bassa sta premiando.

Arriviamo alla Top 3: al terzo posto troviamo la Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa in competizione con Tesla model Y, che ha venduto ben 2303 unità. Medaglia d'argento va a Lancia Ypsilon (2490 unità), per quanto l'utilitaria di casa nostra abbia bisogno un refstyling, la sua attrattività dovuta ad un design elegante e minimale nelle funzioni, la rendono ancora un auto interessante per molti individui.

Al primo posto, come nell'ultima classifica di Giugno, troviamo l'intramontabile Fiat Panda, con ben 4314 unità vendute. Probabilmente l'auto più diffusa sul territorio italiano. La sua semplicità, che però non ignora per niente il buon aspetto, la rende l'auto più scelta dagli italiani anche questo mese.