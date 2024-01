Le 10 auto meno vendute in Italia nel 2023: Subaru Impreza, Volvo e Jaguar

Vi abbiamo riportato ormai diversi giorni fa la classifica con le 10 auto più vendute in Italia nel 2023. Ma quali sono state le 10 meno vendute? La classifica con i dati ufficiali UNRAE, è ricca di vetture decisamente importanti, a cominciare dalla Jaguar XE.

La berlina sportiva inglese è la decima auto meno venduta in Italia con 68 esemplari. Una immatricolazione in meno, invece, per il SUV americano Cadillac XT4, che ha conquistato il cuore di 67 nostri connazionali.

All'ottavo posto assoluto troviamo la Ickx K2, il clone italiano a marchio Dr del Wrangler, a quota 58 vetture vendute, mentre in settima posizione spazio alla DS 9, ammiraglia francese, a quota 51.

Scaliamo la classifica delle 10 auto meno vendute in Italia con la DFSK Glory 500, SUV cinese decisamente poco conosciuto che è stato acquistato da 48 italiani, mentre al quinto posto assoluto troviamo una vettura che fino a qualche anno fa era il sogno nel cassetto di molti italiani, leggasi la Subaru Impreza, acquistata da 35 connazionali. Ovviamente l'Impreza attuale non ha niente a che fare con la WRX degli anni '90 e 2000, in quanto trattasi di una classica berlina, tra l'altro con un prezzo interessante, attorno ai 25mila euro.

Quarto posto e medaglia di legno per la Volvo S60, ammiraglia svedese venduta 33 volte, mentre sul gradino più basso del podio troviamo BMW con la Serie 6 Gran Turismo, immatricolata 27 volte. Medaglia d'argento per la Jaguar XF a quota 23 auto vendute, e infine, al primo posto, la Volvo S90, altra berlina svedese di grandi dimensioni, venduta 13 volte.

Parlare delle 10 auto meno vendute può essere visto come un errore da qualcuno visto che ovviamente ci sono auto che hanno venduto di meno, ovvero, quelle che sono state immatricolate zero volte e che non sono presenti in questa graduatoria, ma fra quelle che hanno venduto almeno un modello nel 2023 questa è la classifica delle “peggiori”.

Ovviamente poche vendite non significa che le auto in questione non siano di qualità, tutt'altro, visti i nomi di prestigio in ballo, ma evidentemente non hanno convinto gli italiani per prezzi, allestimenti, alimentazione, ma anche tempi di consegne ed eventuali altre caratteristiche che invece hanno ritrovato nella concorrenza.