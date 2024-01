Le 10 auto più vendute in Italia nel 2023: due Dacia in Top Ten ma vince FIAT

Dicembre 2023 è ormai archiviato ed è per noi arrivato, finalmente, il tempo di stilare la classifica definitiva delle auto più vendute in Italia dell’anno appena terminato. In questo articolo ci focalizzeremo sulle prime dieci posizioni, in basso però trovate il link al documento UNRAE che contiene la Top 50.

Al decimo posto del 2023 si è piazzato un grande classico, il Dacia Duster che nel 2024 avrà una nuova generazione riveduta e corretta. Il SUV outdoor del Gruppo Renault ha venduto nel nostro Paese 30.155 unità. Nono posto per la Ford Puma con 30.804 unità, ormai modello best seller per l’ovale blu. All’ottavo posto si è classificata la Citroen C3 con 31.059 unità, e sarà davvero interessante capire cosa succederà nel 2024 con l’arrivo della Citroen e-C3 elettrica da 25.000 euro. Il settimo posto della Top 10 2023 è andato alla Renault Captur con 31.128 unità, mentre al sesto troviamo la Volkswagen T-Roc con 32.969 vetture consegnate. Nella zona calda della classifica troviamo la FIAT 500 con 32.981 vetture, mentre al quarto posto c’è la Toyota Yaris Cross con 34.981 unità. Terzo gradino per podio della Lancia Ypsilon con 44.891 vetture, e da qui le cifre iniziano a farsi importanti. Anche la Dacia Sandero ha superato le 40.000 unità, anzi ha sfiorato le 50.000: per l’utilitaria romena le unità vendute sono state 48.398. Al primo posto, senza sorprese, la FIAT Panda, inarrivabile con 102.625 unità.

La Panda ha superato le 100.000 unità nel 2023 anche grazie alle 6.992 consegnate a dicembre, un mese che ha visto la Volkswagen T-Roc al secondo posto con 3.490 unità, mentre terza si è classificata la Renault Captur con 3.198 unità. In basso trovate il collegamento alla Top 50 ufficiale UNRAE con i dati di dicembre 2023 e dell’anno intero.