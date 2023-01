Le 10 auto più vendute in Italia nel 2022: c'è una sola regina ed è la Panda!

Ora che il 2022 è del tutto finito è il momento di chiudere bilanci e fare i conti con il mercato: ecco ad esempio quali sono state le 10 auto più vendute in Italia nel corso dell’anno appena conclusosi.

Al decimo posto della nostra classifica troviamo la Peugeot 208 con 25.827 unità. La piccola francese è stato un vero e proprio best seller per il marchio del Leone, anzi è stato IL modello best seller in assoluto nel nostro Paese, è infatti l’unica vettura Peugeot presente in Top 10. Nono e ottavo posto sono occupati da due Toyota, dal nome simile ma estremamente diverse fra loro: parliamo della Yaris Cross con 26.023 unità e della Yaris con 27.813 unità. All’ottavo posto il best seller Ford Puma, capace di vendere 29.470 unità. Per un soffio la Jeep Renegade non ha toccato quota 30.000, al contrario si è fermata a 29.954 per un onestissimo sesto posto.

Nella zona calda della classifica troviamo un grande classico, la Citroen C3 con 31.879 unità, e non sarà il solo “classico” d’ora in poi, anzi… Il quarto posto è infatti della Dacia Sandero, capace di piazzare 33.922 unità (Sandero e Duster fanno volare le vendite Dacia). Inizia il podio con la Fiat 500, la piccola torinese capace di vendere da sola 33.996 unità. Ancora Stellantis al secondo posto con la Lancia Ypsilon a 40.970 unità, mentre salda al primo posto c’è sempre lei, la regina assoluta: la Fiat Panda con 105.384 vetture, un best seller assoluto che è ormai impossibile da scalzare (a proposito ricordiamo che la Panda 4x4 è appena andata in pensione).