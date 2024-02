Le auto più vendute a gennaio 2024: che partenza per la Dacia Sandero, ora Panda rischia?

Il mese di gennaio 2024 è finito da meno di 24 ore e UNRAE ha già pubblicato i dati di vendita del mese per quanto riguarda il mercato automotive italiano. Scopriamo subito quali sono state le 10 auto più vendute.

Iniziamo col dire che gennaio 2024 è stato un mese alquanto strano per il mercato auto. Molti automobilisti infatti hanno preso tempo, hanno deciso di aspettare i nuovi incentivi auto promessi dal Governo, che però arriveranno solo a metà/fine marzo. Per questo motivo Renault ha deciso di anticipare tutti e offrire comunque i nuovi incentivi al pubblico, mettendo “di tasca propria” il bonus mancante (Renault offre 13.750 euro di bonus sulle BEV a febbraio 2024).

Nel frattempo Dacia Duster è stata la decima auto più venduta di gennaio 2024 con 3.016 unità. Al nono posto troviamo la Peugeot 208, ora disponibile nelle nuove motorizzazioni ibride: la piccola francese ha venduto 3.059 unità. Sopra di lei la Volkswagen T-Roc con 3.258 unità, mentre settima si è classificata la Peugeot 2008 con 3.289 vetture immatricolate.

Sesta la Toyota Yaris Cross che continua a perdere terreno nei confronti della Jeep Avenger: per il B-SUV ibrido giapponese sono state 3.788 le unità vendute. Quinto posto per la Lancia Ypsilon, ancora nella sua versione “classica”: il 14 febbraio arriva la nuova Ypsilon dell’era Stellantis. Nel frattempo la piccola ecochic italiana ha piazzato 3.910 unità a gennaio 2024.

Per un soffio la Jeep Avenger non è riuscita a conquistare il podio: per il B-SUV di Stellantis il quarto posto con 4.389 unità. Ottimo invece il risultato della Citroen C3, come una fenice rinata dalle ceneri: 4.697 unità per l’utilitaria francese. Nessuna sorpresa invece per il secondo posto, con la Dacia Sandero costantemente all’inseguimento di Panda. Sembra strano da credere ma il divario fra le due auto si sta pian piano riducendo. La vettura romena ha iniziato il 2024 con 6.617 unità immatricolate, mentre la piccola di casa Fiat è a 11.149. Che il 2024 sia l’anno in cui una vettura straniera riuscirà a scalzare la Panda dal trono? Sarà davvero interessante vedere come evolveranno le cose, nel frattempo cliccando sul link della FONTE potete visualizzare la Top 50 ufficiale di UNRAE.