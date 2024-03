Le 10 auto più vendute a febbraio 2024: Dacia Sandero frena, Jeep Avenger inciampa

Marzo 2024 è appena iniziato, significa che è tempo di analizzare i dati UNRAE relativi al mese appena passato, ovvero febbraio 2024. Quali saranno state, questa volta, le auto più vendute del mese?

Iniziamo col dire che il mercato auto continua a crescere in Italia, grazie anche a un giorno in più in calendario abbiamo +12,8% rispetto a un anno fa, con 147.094 nuove auto immatricolate (a febbraio 2023 erano state 130.405). Bisogna però segnalare che il mancato rinnovo degli incentivi 2024, che ora potrebbero addirittura slittare ad aprile, ha immobilizzato il settore elettrico, fermo a quota 3,4% con le BEV e al 3,2% con le PHEV. Ma andiamo a vedere i modelli più venduti a febbraio 2024, come sempre partendo dall’ultima posizione della Top 10.

Al decimo posto si è piazzata la Peugeot 208, appena arrivata in versione Hybrid; l’utilitaria francese ha venduto 2.853 vetture. Nono e ottavo posto sono occupati pari merito dalla Renault Captur e dalla Fiat 500X, con i due City SUV che hanno venduto 2.919 unità ciascuno. Scende al settimo posto la Jeep Avenger: che il B-SUV abbia già esaurito lo slancio del debutto? È presto per dirlo, nel frattempo le unità vendute sono state 2.944, mentre a gennaio 2024 erano state 4.389. Sesto e quinto posto della classifica sono occupati dalla Toyota Yaris: il modello standard ha venduto 2.956 unità, quello Cross 2.962.

Nella zona calda della Top 10 troviamo la Lancia Ypsilon al quarto posto, con il modello prossimo alla pensione che comunque ha piazzato 4.152 unità (nel frattempo la nuova Lancia Ypsilon è stata ufficialmente svelata). Conferma poi la terza posizione la Citroen C3 con 4.524 unità, mentre la sfida al vertice tra Dacia Sandero e Fiat Panda vede comunque la vettura italiana trionfare, con il modello romeno che ha un tantino frenato a febbraio. Abbiamo 5.733 unità della Sandero contro le 11.348 della Panda, che da poche ore è di fatto diventata Pandina, tecnologica e smart come non mai.

L’egemonia della Panda dovrebbe dunque essere al sicuro anche quest’anno: a vedere i dati di gennaio+febbraio 2024 scopriamo che la city car italiana ha già venduto 22.518 unità, la Sandero 12.349, la C3 9.226. Cliccando in basso sulla fonte trovate la Top 50 ufficiale UNRAE.