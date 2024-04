Le 10 auto più vendute in Europa nel Q1: che sfida in testa fra Model Y, Golf e Dacia

Dopo essere stata l'auto più venduta al mondo nel 2023, la Tesla Model Y riuscirà a ripetere il grande exploit anche quest'anno? Difficile dirlo fatto sta che il SUV di Musk sta ancora registrando ottime vendite in Europa, anche se con molta più fatica rispetto ad un anno fa.

A marzo 2024 c'è stato un calo delle vendite del 42 per cento rispetto allo stesso mese di un anno fa, ma in ogni caso, secondo i dati preliminari di Dataforce, il SUV completamente elettrico è stata in vetta alla classifica delle auto più commercializzate nel Vecchio Continente a marzo 2024 a quota 26.122 immatricolazioni (si prende in considerazione il 96 per cento delle vendite nell'Unione Europea, nei Paesi Efta e nel Regno Unito).



Attenzione però alla Volkswagen Golf, che in questi primi 90 giorni del nuovo anno sta tornando alla carica, tallonando da vicino la Model Y con 25.423 auto vendute, quindi a meno di 700 auto dall'elettrica. Le vendite della Volkswagen Golf GTI sono aumentate del 156 per cento quest'anno, e quella della Golf in generale del 45 per cento, a conferma di un grande ritorno della berlina compatta tedesca.

Al terzo posto un'altra habitué di queste classifiche, leggasi la Dacia Sandero, medaglia di bronzo a quota 25.059 vetture vendute, in aumento del 25 per cento rispetto ad un anno fa. La Sandero è stata l'auto più venduta a gennaio e febbraio, e la terza a marzo, ma nei primi tre mesi dell'anno è stata l'auto più commercializzata in assoluto.

A completare la top 5 spazio alla Nissan Qashqai, di recente svelata nel nuovo modello, a quota 23.679 vendite (+16%), davanti alla Peugeot 208 a quota 22.671, in calo dell,1,8%. Sesto posto per la Citroen C3 davanti alla Volkswagen T-Roc ma solo di 390 unità, mentre in conclusione della Top 10 troviamo Ford Puma e Opel Corsa.



Se si guardano invece i dati nel complesso dei primi 3 mesi del 2024, come detto sopra comanda Dacia Sandero con 70.567 unità vendute davanti alla Golf a 63.431, con Tesla Model Y terza a 57.922. Quarto posto per la Peugeot 208, quindi la Citroen C3, la Renault Clio, la Toyota Yaris Cross, la Skoda Octavia e la VW T-Roc. Da segnalare il 19esimo posto della Fiat Panda con 40.097 unità vendute (di cui 34.325 in Italia) e al 32esimo posto la Fiat 500 a quota 25.795

