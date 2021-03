Le 10 auto più vendute in Europa a inizio 2021: mercato a -25%

Il 2021 dell’automotive non è iniziato a gonfie vele, anzi i dati di vendita hanno fatto segnare un -25% per il mercato europeo a gennaio, un segno meno di certo dovuto alla pandemia di Coronavirus. Andiamo in ogni caso a vedere i modelli più venduti a gennaio 2021.

A trionfare è stata la piccola Toyota Yaris, anche eletta di recente Auto dell’Anno 2021, che è stata in grado di superare l’ottima Peugeot 208 piazzatasi seconda - con 17.310 unità, comunque a -14% rispetto allo stesso mese del 2020. Nello specifico per Stellantis il 2021 non è iniziato proprio nel migliore dei modi, con un -27% a gennaio 2021.

Per chi ancora non lo sapesse, Stellantis è la nuova creatura nata dalla fusione di FCA e PSA, al suo interno figurano dunque marchi come Peugeot, Opel, Citroen, Fiat, Lancia, Alfa Romeo e molti altri. Ma torniamo alla nostra classifica di gennaio 2021: sul podio la Dacia Sandero, quarta invece la Volkswagen Golf. In quinta posizione troviamo un’altra vettura Stellantis, la Opel Corsa, in calo del 20,5% rispetto a gennaio 2020.

Al sesto posto di nuovo una vettura del leone, la Peugeot 2008, piazzatasi appena prima della Renault Clio e della Fiat Panda, ottava in Europa al -16%. Chiudono la Top 10 la Volkswagen T-Roc e la Skoda Octavia. Tutte le vetture hanno chiuso gennaio con segno meno, tranne tre: la Yaris al +3%, la Dacia Sandero al +13% e la Peugeot 2008 al +87%.