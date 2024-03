Le 10 auto più vendute in Europa a gennaio 2024: Dacia regna, si rivede la Golf

Il mercato automobilistico europeo ha evidenziato un inizio positivo per il 2024. Nel mese di gennaio, le vendite di veicoli hanno totalizzato 1.011.281 unità, registrando un aumento significativo dell'11% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata trainata principalmente dalla crescente popolarità dei veicoli elettrici e dei SUV.

I SUV, le auto sportive e i veicoli compatti hanno osservato un aumento di interesse da parte dei consumatori europei, con più della metà delle immatricolazioni attribuite proprio ai SUV. Marchi come JLR (Jaguar Land Rover) e Nissan vendono infatti principalmente SUV, con una quota che costituisce oltre il 90% delle loro vendite in tutto il continente.

Anche se le auto elettriche a batteria (BEV) hanno contribuito alla crescita complessiva, rappresentando il 12% delle vendite totali con 120.536 unità, hanno registrato una diminuzione rispetto all'anno precedente. Tesla continua a dominare il mercato delle auto elettriche in Europa, mentre Volvo, grazie al suo nuovo modello, EX30, ha guadagnato terreno. Il Gruppo Volkswagen ha registrato il maggior volume di immatricolazioni di veicoli elettrici, seguito da Tesla e Stellantis.

Nella classifica delle 10 auto più vendute in Europa a gennaio 2024, la Dacia Sandero si è posizionata al primo posto, superando la Volkswagen Golf, che si è classificata al secondo posto. La lotta per il titolo di auto più venduta in Europa continua, con un crescente interesse per le auto di tipo cittadino. Dato il successo continuo della Sandero infatti, Dacia ha deciso che per il momento non elettrificherà quest'auto per non rischiare di perdere quote di mercato.

La Toyota Yaris Cross si è classificata al terzo posto, confermandosi come il mini SUV più popolare, seguita dalla Skoda Octavia. La Volvo XC60 ha dominato la categoria delle auto ibride plug-in, seguita dalla Ford Kuga e dall'Audi A3. La Tesla Model Y si è confermata, un'altra volta, come l'auto elettrica più venduta in Europa nel mese di gennaio 2024, seguita dalla Tesla Model 3 e dalla Volvo XC40. La Skoda Enyaq iV ha superato la MG4 Electric, mentre la Dacia Spring ha conquistato il titolo di city car elettrica più venduta.

Passando all'Italia invece, in un'analisi del mercato automobilistico condotto a febbraio 2024 da UNRAE, si è evidenziato un crescente interesse degli italiani per il mercato dell'usato, con un'alta percentuale di vendite rispetto alle auto nuove. Le auto usate a benzina e diesel rimangono le più vendute, sebbene si registri un aumento significativo anche delle ibride a benzina, con le auto elettriche usate , per ora, in ultima fila.