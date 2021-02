Le 10 auto più vendute in Europa a gennaio 2021: trionfo giapponese

Mentre ci avviciniamo alla fine di febbraio, in Europa arrivano i dati di vendita (Jato Dynamics) in merito alle 10 vetture più immatricolare di gennaio 2021. Ebbene a vincere lo scettro è la “piccola” Toyota Yaris, l’utilitaria ibrida che ha conquistato il pubblico del vecchio continente sin dal suo debutto lo scorso settembre.

18.093 le unità vendute dal marchio giapponese, un trend che segna +3% rispetto all’anno precedente. Seconda si è piazzata l’ottima Peugeot 208, eletta anche Auto dell’Anno 2020 nella sua variante GT Line, con 17.310 unità, mentre terza è arrivata la Dacia Sandero con 15.922 unità. Niente podio dunque per la nuova Volkswagen Golf 8, che deve accontentarsi di un quarto posto con 15.227 unità; il vero dato preoccupante per la mid-size tedesca è in realtà il trend, -42% rispetto all’anno precedente, una cifra probabilmente segnata in modo importante dal debutto della Volkswagen ID.3, concorrente interna al marchio di Wolfsburg completamente elettrica.



Continuiamo la nostra Top 10 con la Opel Corsa, auto “gemella” della 208 che ha venduto 14.951 unità, poi la Peugeot 2008 con 14.916 unità e la Renault Clio con 14.446 unità. Chiudiamo con le ultime tre posizioni: Fiat Panda a 14.122 unità (ricordiamo che stiamo parlando dell’Europa, non dell’Italia, dove la Panda è sempre regina), la Volkswagen T-Roc con 13.896 unità e - ultima - la Skoda Octavia con 13.756 unità.