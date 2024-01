Le 10 auto più vendute in Cina nel 2023 e i brand più potenti: tutti i dati

Come ormai saprete, l’Unione Europea ha paura che l’insorgere dell’industria automotive cinese possa mettere in crisi i brand storici del continente (UE vs auto cinesi: salve Tesla e BMW), ma in che stato di salute si trova il mercato dell’auto in Cina? Ecco tutti i numeri 2023.

Stando alla classifica appena pubblicata da CarNewsChina, Audi è il decimo marchio del Paese con 664.607 vetture consegnate e una crescita dell’11,3%. Nissan è al nono posto con 687.110 unità in perdita del 14,3% rispetto al 2022, BMW invece è all’ottavo posto con 705.163 vetture a +7,8%. Wuling è il primo marchio cinese che incontriamo: nel 2023 ha consegnato 843.103 vetture nel Paese, crescendo del 7,8%.

Segno positivo anche per Geely, sesto marchio con 914.752 vetture a +9,6%, ha chiuso in perdita invece Changan, al quinto posto con 962.061 unità a -3,5%. Anche Honda ha perso terreno rispetto all’anno precedente: -12,3% e quarto posto del Paese con 1.193.019 unità. Sul podio è salita invece Toyota, a -3,8% e 1.702.773 auto vendute. Eccezionale secondo posto per Volkswagen con 2.228.635 unità, praticamente stabile a -0,2%. Imprendibile invece quest’anno BYD, primo marchio del mercato cinese con 2.571.109 vetture consegnate a +43,3% (la stessa BYD che ha varato la Explorer NO.1 per trasportare 7.000 auto in Europa). Il marchio rappresenta l’11,85% del market share 2023.

Guardando alle auto elettriche, BYD torna a trionfare con 1.318.835 vetture al 25,58% di market share, inseguita da Tesla con 603.664 unità. Terza Aion con 477.545 vetture. La Top 10 continua con Wuling, Nio, Volkswagen, Changan, Xpeng, Geely e Zeekr. Guardando ai modelli più venduti, la Tesla Model Y è risultato essere il primo modello cinese 2023 con 456.394 unità a +44,7%.

Dietro il crossover sviluppato negli USA troviamo la BYD Qin Plus, la BYD Song Plus, la Nissan Sylphy, la Volkswagen Lavida, la BYD Yuan Plus, la BYD Dolphin, la Volkswagen Sagittar, la Changan CS75 Plus e infine la BYD Seagull. Come potete ben notare, BYD ha ben 5 vetture in Top 10.