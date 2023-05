Le 10 auto più vendute ad aprile 2023 in Italia: dominano Fiat e Lancia

Con il mese di aprile 2023 che va dritto in archivio possiamo finalmente dare un'occhiata ai nuovi dati UNRAE, scoprendo così le 10 auto più vendute nel mese solare appena trascorso.

Partendo dalla decima posizione scopriamo che ad aprile 2023 la Top 10 è chiusa dal Dacia Duster con 2.277 unità, appena sopra in nona posizione la Jeep Renegade con 2.319 unità, mentre la Volkswagen T-Roc si è fermata a 2.481 unità. Settimo posto per la Peugeot 3008 con 2.632 unità vendute, mentre la Ford Puma si è assestata al sesto posto con 2.644 vetture. Entrando nella zona "calda" della classifica scopriamo come la Fiat 500X sia la quinta auto più venduta di aprile 2023 con 2.798 unità, mentre la Dacia Sandero è quarta con 3.528 unità.

Il podio è questa volta tutto Stellantis con il terzetto Lancia Ypsilon, Fiat 500 e Fiat Panda, che hanno venduto rispettivamente 3.720, 4.129 e 7.390 unità (sapete che a Pantelleria ci sono più Panda che abitanti?). Guardando al periodo 1 gennaio-30 aprile 2023 la Top 10 parla chiaro: dalla decima posizione abbiamo Renault Captur, Fiat 500X, Dacia Duster, Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross, Lancia Ypsilon, Jeep Renegade e poi sul podio Fiat 500, Dacia Sandero e Fiat Panda. In basso trovate i dati ufficiali UNRAE con i 50 modelli più venduti ad aprile 2023 e nel periodo 1 gennaio-30 aprile 2023.