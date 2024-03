10 auto in vendita a meno di 15.000 euro a marzo 2024: la più economica? Un'elettrica

Il prezzo delle auto nuove sfiora in media i 30.000 euro, ma sul mercato esistono ancora molte auto che grazie anche all'aiuto di interessanti promozioni, si possono acquistare a meno della metà.

Abbiamo quindi deciso di riunire su una sola pagina (ci scusiamo in anticipo se eventualmente ce ne fosse sfuggita qualcuna), quali sono tutte quelle auto al momento in vendita a meno di 15.000 euro. Partiamo subito dalla fascia dei 14mila dove troviamo la Dacia Spring, auto 100% elettrica di recente svelata nel nuovo modello, che è acquistabile in promo a 14.900 euro in caso di rottamazione di un veicolo usato da Euro 4 in giù. La Dacia Sandero, invece, si può comprare a 14.750 euro ma solo con la formula del finanziamento che prevede 36 rate da 78,05 euro ciascuno, anticipo di 4.180 euro e una rata finale da 12.429 euro. Sempre nella fascia dei quattordici mila rientra la Lancia Ypsilon Hybrid Platino, in vendita con il 27 per cento di sconto a 14.300 euro anziché 19.550 e una promo con finanziamento da 99 euro al mese.

Scendiamo ulteriormente di prezzo ed entriamo nella fascia tredicimila, capitanata dalla Mahindra KUV100 K6+, acquistabile a € 13.995 invece che 15.645, quindi con uno sconto dell'11 per cento e solo con finanziamento. La Toyota Aygo X Active è invece in offerta a 13.400 euro, quindi con esattamente 5.000 euro di sconto (di listino sta a 18.400), grazie ad un finanziamento da 119 euro al mese per 47 mesi. Fra le più vendute in Italia troviamo la Citroen C3, in promo nella versione con motore PureTech da 83 cavalli a 13.350, anche in questo caso con un bel taglio di ben 5.000 euro (-27%), previo finanziamento. Bastano 13.300 euro invece per la Kia Picanto, in promo a 35 rate da 99 euro al mese con anticipo di 3.840 euro, mentre la Opel Corsa è acquistabile a 13.150 con ben 6mila euro di sconto, il 32 per cento in meno rispetto al normale prezzo di listino.

Scendiamo ulteriormente con la Fiat Panda Hybrid in vendita a marzo 2024 a 12.500 euro. In attesa della nuova Fiat Pandina 2024, la più tecnologica di sempre, rappresenta senza dubbio un'ottima promo. Chiudiamo con quella che ad oggi è l'auto meno cara in assoluto e forse un po' a sorpresa è un'elettrica. Stiamo parlando precisamente della Renault Twingo E-Tech, acquistabile a soli 10.300 euro grazie a 5.000 euro di incentivi statali, 7.500 euro di sconto Renault e con l'aggiunta della rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2. La promo prevede un anticipo zero, 36 rate da 40 euro ciascuna e una maxi rata finale da 10.101 euro. Si tratta senza dubbio di un'offerta interessante per chi volesse entrare per la prima volta nel mondo green e necessitasse di un'auto da usare prevalentemente in città o in Paese.

