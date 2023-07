Ecco le 10 auto più veloci al Goodwood 2023: tripudio del termico, ma il record è intatto

Si è chiuso domenica il Goodwood Festival of Speed ​​2023, l'evento motoristico probabilmente più bello dell'anno, e appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di auto e in generale di motori.

E' stato un tripudio di vetture da mille e una notte, a cominciare da una splendida Porsche Vision 357 Speedster, omaggio al passato, passando per tutta una serie di bolidi inediti che per la prima volta si sono mostrati in azione.

Rientra in quest'ultima categoria anche la mostruosa McLaren Solus GT, hypercar con un motore V10 aspirato da 5,2 litri e 829 cavalli con 10mila giri al minuto. Suo il tempo migliore, leggasi 45,34 secondi, performance fantastica ma distante circa 6 secondo dal record assoluto della pista firmato nel 2022 dall'incredibile McMurtry Sperling, vettura entrata in produzione poche settimane fa.

Secondo posto al Goodwood 2023 per un'altra vetture incredibile, leggasi la Subaru GL Family Huckster guidata dal funambolo Travis Pastrana, che si è piazzata davanti ad un'altra McLaren, la M26 guidata da Michael Lyons.

Medaglia di legno per la 911 GTR Cup di Smally, davanti alla Nissan Skyline GT-R R3 d2 di Jake Hill. Fuori dalla Top 5 la Viper GTS-R di Moulin, davanti all'incredibile Rimac Nevera, l'auto dei record, unica vettura elettrica nella top 10.

Ottava posizione per la Ford Puma WRC davanti alla Ferrari 488 Challenge, e alla Porsche 911 GT2 RS Clubsport guidata da Olaf Manthey, che ha fermato il cronometro sul tempo di 51 secondi e 45 centesimi.

L'anno scorso vi erano ben quattro supercar full electric nella top 10, leggasi la sopracitata Speirling, la 718 GT4 ePerformance, la Ford SuperVan e la First Corner FC1X. Sorprende nel gruppo la presenza della McLaren Cosworth M26, vettura da Formula 1 datata 1976, portata alla vittoria per tre volte da James Hunt e monoposto che evidentemente è ancora in grado di dire la sua. Qui sopra trovate il video con le 10 migliori performance del Goodwood Festival of Speed 2023.