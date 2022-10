Le 10 auto più veloci degli anni '90: si arriva a 405 km/h

Dopo aver visto quali sono state le auto degli anni '90 più veloci sullo scatto 0-100 km/h è arrivato il momento di vedere le auto del decennio 1990-1999 con la velocità massima più alta.

Partiamo come sempre dal basso, iniziando col dire che le vetture al di sotto dei 370 km/h non ce l'hanno fatta a entrare in questa particolare Top 10. La Schuppan 962CR Porsche infatti è la decima vettura più veloce degli anni Novanta con 370 km/h di velocità massima. Uscita nel 1994, non è riuscita per un soffio a scalzare la Lotec C1000 Mercedes-Benz, capace di raggiungere i 374 km/h.

Due vetture son state capaci di toccare i 378 km/h, parliamo della Koenig C62 del 1991 e della Lotus Elise GT1. A 380 km/h troviamo la Jimenez Novia e la Toyota GT-One nella versione stradale TS020, mentre la spaventosa Lamborghini Diablo VTTT era capace di toccare i 384 km/h.

Giungiamo così al velocissimo podio con ben due McLaren F1: la McLaren F1 stock infatti era capace di toccare i 391 km/h, mentre la McLaren F1 GT Longtail poteva raggiungere i 391 km/h. La vettura più veloce in assoluto degli anni Novanta? Beh la stessa che ha sbaragliato tutti nello 0-100: la Dauer 962 Le Mans Porsche, capace di superare la barriera dei 400 km/h e di toccare i 405 km/h.