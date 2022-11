Le 10 auto più veloci degli anni '80: scontro Italia-Germania

Dopo aver visto quali sono state le auto più veloci degli anni '90, sia sul fronte dell'accelerazione che in termini di velocità massima, torniamo ancora più indietro nel tempo per vedere quali sono state le auto più veloci degli anni '80, un'epoca che ci ha consegnato modelli a dir poco leggendari.

Come tradizione partiremo dalla lista delle 10 auto più veloci sul fronte dell'accelerazione, dunque le vetture più veloci a percorrere lo 0-100 km/h. Partendo dal fondo, e forse anche un po' a sorpresa, la Mercedes-Benz 300E AMG Hammer era capace di percorrere lo 0-100 in appena 5,1 secondi, un tempo ancora oggi difficile da battere. La mitica Ferrari Testarossa era invece capace di farlo in 5,0 secondi, mentre la Ferrari GTO scendeva a 4,9 secondi.

Anche Aston Martin poteva dire la sua con la V8 Vantage Zagato: 4,8 secondi, lo stesso tempo della Porsche 911 Turbo. Entriamo così nella Top 5, e preparatevi perché ci sono delle vetture storiche: l'Audi Sport quattro arrivava a 4,7 secondi, così come la Lamborghini Countach (fra le tre Lamborghini migliori di sempre).

Sul podio invece la Ferrari F40 dell'ingegnere Materazzi, appena 3,7 secondi per lo 0-100, stessa quota della RUF CTR. Primo posto invece per la Porsche 959, così ottimizzata da toccare i 3,6 secondi, l'auto più veloce degli anni '80.