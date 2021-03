Le 10 auto usate più vendute online sotto i 10.000 euro: trionfo Fiat Panda

Già conoscete BrumBrum.it? Parliamo del primo rivenditore diretto di auto online d’Italia, che oggi ha diffuso i dati di vendita online per quanto riguarda le auto usate al di sotto dei 10.000 euro - fra tante conferme e qualche sorpresa.

La regina indiscussa è sempre lei, anche nel settore dell’usato: la Fiat Panda. Seconda si è invece piazzata la Fiat 500, terza la Lancia Ypsilon (che inoltre è stata aggiornata di recente da Stellantis), podio completo dunque per le city car di FCA/Stellantis. Quarto posto per la Ford Fiesta, in grado di anticipare di una posizione la Renault Clio.

Nella seconda parte della Top 10 troviamo invece la Smart ForTwo, l’inossidabile Fiat Punto, la Fiat 500L, la Volkswagen Polo e infine la Peugeot 208. Fra le tipologie più vendute, visto anche il prezzo, troviamo City Car e Utilitarie, seguono poi - con un discreto distacco - monovolume, familiari, SUV e berline.

Passando alle alimentazioni, è la benzina la regina dell’usato con il 46,6% del totale, secondo il gasolio con 38,0%; si continua poi con il GPL al 10,7%, il metano al 3,5%, ibrida allo 0,9% ed elettrica allo 0,2% - ma si sa, il mercato dell’usato elettrico regala ancora poche emozioni. L’analisi è stata elaborata dall’Osservatorio BrumBrum.